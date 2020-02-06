تعليم عنيزة تنفذ حملات توعوية للتعريف بسبل الوقاية من كورونا

رعى مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة خالد بن جايز الحربي، محاضرة بعنوان «كورونا الفيروس المستجد.. التعريف، الأعراض، الوقاية»، نظمها قسم الشؤون الصحية المدرسية، بالتعاون مع وزارة الصحة، ممثلة في إدارة الصحة المدرسية بالتجمع الصحي بالقصيم، وذلك بقاعة الشيخ محمد الذكير في المبنى الرئيسي للإدارة، بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية عبدالرحمن المذن، حيث قدم المحاضرة الدكتور هشام هرموش والدكتور خالد بركات من الصحة المدرسية بالتجمع الصحي بالقصيم، واستهدفت منسوبي إدارة التعليم من رؤساء أقسام ومشرفين تربويين وقادة المدارس والمرشدين الصحيين والإداريين. وقال مدير إدارة تعليم عنيزة: «إن الإدارة تسعى إلى زيادة الوعي الصحي وتثقيف أفراد المجتمع التعليمي بسبل الوقاية من فيروس كورونا، من خلال المحاضرات التوعوية التي تقام في الإدارة والمدارس وأندية الحي، علاوة على نشر المواد الإعلامية وبث الرسائل ومقاطع الفيديو التوعوية عن الفيروس». وفي نهاية المحاضرة، كرم مدير التعليم المشاركين في المحاضرة، معبرا عن شكره وتقديره لجميع العاملين في مجال الصحة في المملكة الذين يؤدون دورهم في توعية أبنائنا وبناتنا الطلاب، مثمنا جهودهم في سبيل الارتقاء بالصحة العامة. وفي السياق ذاته، نفذت إدارة تعليم عنيزة حملة توعوية تثقيفية أخرى استهدفت عددا من المدارس ومنسوبي الإدارة للتوعية بسبل الوقاية من فيروس كورونا، وذلك تنفيذا للتوجيهات التي أصدرها معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بالبدء ببرامج التوعية والتثقيف والوقاية، وذلك من خلال المحاضرات والإذاعات المدرسية وبث الرسائل التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمواجهة هذا الفيروس الخطير الذي تفشى مؤخرا في الصين وانتقل إلى عدة دول.



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