هيئة نجران تقيم لوحات توعوية في الشوارع

أقام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران بالتعاون مع أمانة المنطقة لوحات إرشادية وتوعوية في الشوارع والميادين العامة، متضمنة رسائل إرشادية حول الصلاة وبر الوالدين والاعتصام بحبل الله، والتحذير من الفرقة، والالتفاف حول ولي الأمر، والدعاء لجنودنا البواسل بالنصر والتمكين، وأوضح مدير عام الفرع سعيد مشبب القحطاني أن ذلك يأتي ضمن البرامج التوعوية التي تنفذها هيئة نجران للرفع من مستوى العمل التوعوي والوقائي في المجتمع، بتوجيه ومتابعة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله السند.



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