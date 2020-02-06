شابان يطلقان مشروعا إلكترونيا للذبائح

فكرة
ذكر نواف آل مهري أحد العاملين بالمشروع «أن فكرة المشروع تأتي من خلال الدخول والتسجيل بالموقع الإلكتروني وتعبئة البيانات مثل رقم الجوال والعنوان، ثم اختيار ما يناسب الزبون من الذبائح المتوفرة، بعدها دفع المبلغ وتأكيد الطلب، ونحن نستقبل الطلب ونوثق له بالفيديو جميع مراحل اختيار الذبيحة، مروراً بالدكتور البيطري للفحص، ومن ثم السلخ وتوصيلها إلى منزله، وإذا كانت لدى الزبون مناسبة يتم توصيلها إلى المطابخ حسب الرغبة، حيث جاءت فكرة المشروع نظرا إلى ابتعاد سوق المواشي عن سكان نجران، من أجل توفير وقت الزبون من الذهاب للسوق. صعوبات
وأضاف نواف آل مهري: الصعوبات التي واجهتنا أثناء تنفيذ المشروع، تأتي من خلال اختيار الذبائح المناسبة الجيدة لمراعاة ذوق العملاء ورضاهم، وصعوبة التنسيق بين محاضرات الجامعة ودراسة السوق من خلال معرفة الأسعار واختيار أفضل الذبائح بأسعار مناسبة ومنافسة، وفي حال حظينا بدعم مادي سنشتري سيارات ونستقطب عمالة متخصصة، وطموحنا تغطية المنطقة الجنوبية.
آلية عمل المشروع
ــ الدخول والتسجيل بالموقع https://salla.sa/dbe7tk.lbetk
ــ تعبئة البيانات
ــ اختيار الذبيحة
ــ دفع المبلغ
ــ فحص الذبيحة
ــ الذبح والسلخ
ــ التوصيل إلى المنزل
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