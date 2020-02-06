شابان يطلقان مشروعا إلكترونيا للذبائح

أطلق شابان جامعيان مشروعهما «ذبيحتك لبيتك» في منطقة نجران، حيث لقيت الفكرة صدى وإعجاب الأهالي، باعتبار أنها الفكرة الأولى بالمنطقة من خلال شراء الذبائح إلكترونيا وذبحها وتوصيلها إلى المنازل، وتوفر على الزبون عناء الذهاب لسوق المواشي.

فكرة

ذكر نواف آل مهري أحد العاملين بالمشروع «أن فكرة المشروع تأتي من خلال الدخول والتسجيل بالموقع الإلكتروني وتعبئة البيانات مثل رقم الجوال والعنوان، ثم اختيار ما يناسب الزبون من الذبائح المتوفرة، بعدها دفع المبلغ وتأكيد الطلب، ونحن نستقبل الطلب ونوثق له بالفيديو جميع مراحل اختيار الذبيحة، مروراً بالدكتور البيطري للفحص، ومن ثم السلخ وتوصيلها إلى منزله، وإذا كانت لدى الزبون مناسبة يتم توصيلها إلى المطابخ حسب الرغبة، حيث جاءت فكرة المشروع نظرا إلى ابتعاد سوق المواشي عن سكان نجران، من أجل توفير وقت الزبون من الذهاب للسوق. صعوبات

وأضاف نواف آل مهري: الصعوبات التي واجهتنا أثناء تنفيذ المشروع، تأتي من خلال اختيار الذبائح المناسبة الجيدة لمراعاة ذوق العملاء ورضاهم، وصعوبة التنسيق بين محاضرات الجامعة ودراسة السوق من خلال معرفة الأسعار واختيار أفضل الذبائح بأسعار مناسبة ومنافسة، وفي حال حظينا بدعم مادي سنشتري سيارات ونستقطب عمالة متخصصة، وطموحنا تغطية المنطقة الجنوبية.

آلية عمل المشروع

ــ الدخول والتسجيل بالموقع https://salla.sa/dbe7tk.lbetk

ــ تعبئة البيانات

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ــ اختيار الذبيحة

ــ دفع المبلغ

ــ فحص الذبيحة

ــ الذبح والسلخ

ــ التوصيل إلى المنزل