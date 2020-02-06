رفع مستوى المتطلبات الفنية الإلزامية للتوصيلات والأفياش والأسلاك الكهربائية



وافق مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على رفع مستوى إجراءات المطابقة الإلزامية على منتجات التوصيلات الكهربائية والأسلاك الكهربائية والأفياش، والإلزام بمستوى المطابقة الخامس بدلاً من الثالث المتمثل في الحصول على علامة الجودة السعودية لتلك المنتجات كشرط أساسي للسماح بتداولها في السوق. وأوضحت هيئة المواصفات أن هذا الإجراء يأتي استمراراً لجهودها في تعزيز إجراءات رفع معدلات السلامة والجودة في المنتجات المتداولة بالسوق، مشيرة إلى أنه سيواكب الإلزام بعلامة الجودة رفع مستوى المتطلبات الفنية للتوصيلات والأفياش خصوصاً فيما يتصل بمقاومة الاحتراق والاشتعال ومقاومة الانكسار، إلى جانب تحمل الحرارة وفقاً للمواصفات الدولية المعتمدة في هذا الشأن. وأكدت الهيئة أن مجلس إدارتها قرر الإلزام بعلامة الجودة على منتجات التوصيلات الكهربائية بعد ستة أشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية، فيما سيتم تطبيق الإلزام بالعلامة على منتجات الأسلاك والأفياش الكهربائية بعد سنة من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أيضا. يشار إلى أن نسبة المصانع الحاصلة على تراخيص باستخدام علامة الجودة من الهيئة ارتفعت في العام 2019 بمعدل 48% عن عام 2018، حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت الحاصلة على الترخيص باستخدام علامة الجودة في المملكة وخارجها 540 منشأة وبلغ عدد التراخيص السارية لها 666 ترخيصا، إضافة إلى وجود 252 طلب ترخيص تحت الدراسة بنهاية عام 2019، حيث تم إصدار عدد 287 ترخيصا جديدا خلال عام 2019.

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