جمعية ذوي الإعاقة بعسير تحتفي بأطفالها الفائزين في مسابقة تحفيظ القرآن

احتفلت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بمنطقة عسير بأطفالها الفائزين والمشاركين في جائزة الأمير سلطان بن سلمان لتحفيظ القرآن، والتي أقيمت مؤخراً في مركز الجمعية بجازان، بمشاركة الطلاب على مستوى المملكة ودول الخليج، والتي تعد من أكبر المسابقات التي تهتم بدعم الطلاب وحثهم على حفظ كتاب الله. شارك في هذه المسابقة 4 طلاب من مركز الجمعية بعسير، وهم: عبدالرحمن خالد العسيري «طالب دمج»، وحصل على المركز الأول في المستوى الثاني للفرع الأول، وريوف محمد العسيري «طالبة دمج» المستوى الثالث الفرع الثالث، وعبدالله حسن الشهراني المستوى الرابع الفرع الأول، ومهند غيثان حسن مشارك في المستوى الرابع الفرع الثالث، حيث تم خلال هذا الحفل تكريم الطلاب المشاركين في المسابقة، وذلك بالقاعة الداخلية بمقر الجمعية، وقدّمت لهم الجمعية هدايا قيمة ودروعا تذكارية بهذه المناسبة، إضافة إلى عمل برنامج ترفيهي مبسط بمشاركة جميع أطفال الجمعية بعسير الذين بادلوا زملاءهم المشاركين التهاني على ما حققوه من جوائز ومراكز متقدمة. بدوره، قال مدير الجمعية بمنطقة عسير عبدالله المحسني «فخورون للغاية بأبنائنا الفائزين الذين حققوا هذه النتائج المشرفة، وهي ليست بغريبة عليهم، ففي كل عام يكون للجمعية نصيب الأسد من تلك الجوائز»، مضيفا «كما أننا نفخر بهذه المسابقة القيمة لكتاب الله التي يرعاها الأمير الإنسان والقريب من كل خير رئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير سلطان بن سلمان».



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