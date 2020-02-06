الهلال الأحمر يباشر 16 حالة لحادث تصادم حافلة

باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي حادث تصادم لحافلة نقل جماعي، نتج عنه 16 إصابة على طريق الرياض سدير عند محافظة المجمعة. وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الـ12:21 صباح الخميس من مواطن بوجود حادث تصادم لحافلة نقل جماعي، حيث تم على الفور توجيه 8 فرق إسعافية وعنايات للموقع مع القيادة الميدانية، وخلال 10دقائق تم الوصول للموقع، حيث تم فرز الحالات التي بلغ عددها 16 حالةً، منها 5 إصابات حرجة، و4 إصابات متوسطة، فيما كانت باقي الحالات طفيفة. وأضاف الجلاجل أن وزارة الصحة دعمت الحادث بـ3 فرق إسعافية، مؤكدا أنه تم نقل جميع الحالات لمستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، ونقل حالتين إلى مستشفى حوطة سدير، حيث انتهى الحدث عند الثانية فجرا.



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