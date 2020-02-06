ترقية 1757 فردا في حرس الحدود

صدر قرار مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي بترقية 1757 فردا من منسوبي حرس الحدود للمرحلة الثانية، بمختلف الرتب العسكرية، وذلك في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود. ورفع مدير عام حرس الحدود أسمى عبارات الشكر لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، على دعمه اللامحدود لكافة القطاعات العسكرية والأمنية، ومن بينها قطاع حرس الحدود، مثمناً دعم سموه وتوجيهاته ومتابعته لكافة الأعمال والمهام التي يقوم بها رجال حرس الحدود. وهنأ الفريق البلوي كافة الأفراد المترقين، سائلا المولى عز وجل لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن تكون الترقية حافزا لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ للوطن قيادته الرشيدة، ويحفظ عليه أمنه واستقراره. يذكر أن المرحلة الأولى شملت ترقية 1870 فردا ليصبح مجموع من تمت ترقيتهم خلال الفترتين، من تاريخ 1 /5 /1441، 3627 فردا من منسوبي حرس الحدود بمختلف الرتب العسكرية.



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