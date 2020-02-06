استعادت بلدية بلقرن بالتعاون مع لجنة التعديات بالمحافظة والجهات الأمنية نحو4250 م2، من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها بمنتزه شيبانه، وتشمل الإحداثيات العديد من الغرف العشوائية والأحواش. من جهته، أكد رئيس بلدية بلقرن أحمد البارقي، أن البلدية ستواصل حملاتها الرقابية على كافة المواقع بالمحافظة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المعتدين على الأراضي الحكومية وفق توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، والتي تنص على عدم التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بإزالة أي تعديات أو تجاوزات، مشدداً على أن بلدية بلقرن لن تتهاون مع المعتدين على أراضي الدولة، وستنزل بهم كافة العقوبات وفقا للقوانين واللوائح المنصوص عليها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية بلقرن تستعيد 4250 م2 من الأراضي الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.