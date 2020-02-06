بلدية وسط الدمام تغلق مصنعين مخالفين للخرسانة الجاهزة

أغلقت بلدية وسط الدمام مصنعين للخرسانة الجاهزة، وذلك لمخالفتهما للأنظمة ومزاولتهما النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، إضافة إلى وجودهما داخل النطاق العمراني. وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام عبدالله الشمري، أن البلدية قامت بإغلاق مصنعين للخرسانة الجاهزة وبشكل نهائي، وذلك لوقوعهما ضمن النطاق العمراني، إضافة لمخالفتهما، ومزاولتهما النشاط دون الحصول على التراخيص النظامية، مشيرا إلى أنه تم منحهما المهلة سابقا للانتقال إلى موقع بديل خارج النطاق العمراني، وبعد انتهاء المهلة المحددة تم تمديدها حتى يقوما بالانتقال إلى مواقع خارج النطاق العمراني وبالطرق النظامية، إلا أن أصحاب المصنعين لم يبديا أي تجاوب في المبادرة للبحث عن موقع بديل رغم التأكيد عليهما أكثر من مرة على ضرورة انتقالهما خارج النطاق العمراني. وأفاد الشمري أن البلدية ماضية في تنفيذ اللوائح والأنظمة بحق المصانع المخالفة والتي تمارس أنشطتها بالقرب من المخططات السكنية، مشيرا إلى أن وجود المصانع داخل النطاق العمراني له ضرر كبير على البيئة، وهو ما أثار استياء العديد من الأهالي في المنطقة المحيطة بالمصانع والذين طالبوا بإزالتها، مشددا على أنه لا مجال للتهاون مع أي ضرر على الصحة العامة، وأن الأمانة تعمل على الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم، من أي أسباب تضر بذلك.



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