السعودية اليوم / وزارة الصحة : الشقيقتان الهنديتان تحت الملاحظة والعزل احترازياً



الرياض 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

أوضحت وزارة الصحة أن الشقيقتين الهنديتين اللتين قدمتا إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي متواجدتان حالياً تحت الملاحظة والعزل احترازياً، مشيرة إلى أنهما غادرتا الصين في تاريخ 12 يناير إلى الهند ومكثتا هناك مايقارب 21 يومًا، وهي أكثر من فترة حضانة الفيروس ولا توجد عليهما أي علامات مرضية ولم يكونا في مدينة ووهان أثناء تواجدهما في الصين، وسُجل دخولهما للمملكة بتاريخ 3 فبراير، بالتالي فإن دخولهما إلى المملكة بعد مكوثهما خارج الصين لأكثر من خمسة عشر يوماً بصورة نظامية، حيث يمنع من كان في الصين خلال خمسة عشر يوماً ماضية من دخول المملكة.

وأكدت الوزارة أن فريق العزل الوبائي توجه لمنزل الأسرة فورًا وأخذ عينات للفحص المخبري وجاري العمل عليه.

وطمأنت وزارة الصحة الجميع بأن الحالات لا تستدعي القلق، حيث انتهت فترة الحضانة للفيروس قبل دخولهما للمملكة وليس هناك أي علامات مرضية، ورغم ذلك فقد عُملت الاحتياطات اللازمة.

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22:40ت م

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