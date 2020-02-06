السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بنجران تنفذ حملة توعوية



نجران 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران بالتعاون مع أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها، اليوم حملة توعوية في الشوارع والميادين العامة، بمدينة نجران والمحافظات التابعة لها.

وأوضح مدير عام الفرع بالمنطقة الدكتور سعيد بن مشبب القحطاني أن الحملة التوعوية تتضمن بث رسائل إرشادية عن أهمية الصلاة وبر الوالدين ووجوب الاعتصام بحبل الله والتحذير من الفرقة ومن مسلك الخوارج والالتفاف حول ولي الأمر، والدعاء لجنودنا البواسل بالنصر والتمكين، في مختلف الميادين العامة لرفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز القيم الإسلامية .

// انتهى //

22:13ت م

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