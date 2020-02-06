السعودية اليوم / تعليم عنيزة ينفذ حملات توعوية للوقاية من فيروس كورونا



عنيزة 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

نظم قسم الشؤون الصحية المدرسية بإدارة تعليم محافظة عنيزة بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة بإدارة الصحة المدرسية بالتجمع الصحي بالقصيم أمس، محاضرة بعنوان "كورونا الفيروس المستجد .. التعريف، الأعراض، الوقاية"، وذلك في المبنى الرئيس للإدارة، بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية عبدالرحمن المذن.

وجاءت المحاضرة ضمن الحملة التوعوية التثقيفية التي نفذتها إدارة تعليم عنيزة خلال الأسبوع الجاري واستهدفت عدد من المدارس ومنسوبي الإدارة للتوعية بسبل الوقاية من فيروس كورونا، ببرامج التوعية والتثقيف والوقاية من خلال المحاضرات والإذاعات المدرسية وبث الرسائل التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واستهدفت المحاضرة منسوبي إدارة التعليم من رؤساء أقسام ومشرفين تربويين وقادة المدارس والمرشدين الصحيين والإداريين.

وأكد مدير تعليم عنيزة خالد بن جايز الحربي سعي الإدارة لزيادة الوعي الصحي وتثقيف أفراد المجتمع التعليمي بسبل الوقاية من فيروس كورونا من خلال المحاضرات التوعوية التي تقام في الإدارة والمدارس وأندية الحي، علاوة على نشر المواد الإعلامية وبث الرسائل ومقاطع الفيديو التوعوية عن الفيروس.

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20:52ت م

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