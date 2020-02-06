السعودية اليوم / آل جابر يلتقي وفداً من وزارة التنمية الدولية البريطانية



الرياض 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم وفداً من وزارة التنمية الدولية البريطانية برئاسة كريستوفر بولد .

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إضافةً إلى الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن .

//اتنهى //

20:26ت م

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