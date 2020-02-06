

ظهران الجنوب 12 جمادي الآخر 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

قام رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمركز الفرشة التابع لمحافظة سراة عبيدة أمس بجولات ميدانية لعدد من القرى التابعة للمركز استمعوا خلالها لمطالب الأهالي ومقترحاتهم، كما تفقدوا عددا من المشاريع في مركز خشم عنقار وقرى اثرب والعقاب والقايمة.

واطلع رئيس بلدية الفرشة المهندس فائز الغامدي على مراحل تلك المشاريع وجهود البلدية في متابعتها .

//انتهى//

19:37ت م

0294





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ جولات ميدانية للمجلس البلدي بمركز الفرشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.