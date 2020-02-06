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المصري البورسعيدي يثق في قدرته على حصد لقب الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شدد شريف مزروع عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، على أن فريقه لديه القدرة على المنافسة بقوة لحصد لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية في النسخة الحالية. 

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية، عن صدام قوي بين المصري البورسعيدي ونهضة بركان المغربي، وصيف النسخة الماضية.

وأكد مزروع في تصريحات لـ"العين "، أن فريقه سبق أن التقى نهضة بركان، حيث انتهى لقاء الذهاب في المغرب بالتعادل، وحقق فريقه الفوز في الإياب. 

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وأوضح أن فريق المصري يمتلك جهازا فنيا على أعلى مستوى بقيادة إيهاب جلال، ويستطيع المنافسة بقوة على لقب النسخة الحالية. 

واختتم بقوله: "الفريق اكتسب خبرات قوية في تلك البطولة، لا سيما أنه يسجل المشاركة الرابعة له في هذه المسابقة".


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