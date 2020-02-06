الملك سلمان لآبي أحمد: علاقات السعودية وإثيوبيا استراتيجية

تلقى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، الخميس، رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تضمنت تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الإثيوبي، أمس الأربعاء، وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية أحمد عبدالعزيز القطان، الذي نقل رسالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وفي رسالته، أكد العاهل السعودي ضرورة تطوير العلاقات الوطيدة التي تربط المملكة وإثيوبيا وشعبيهما، وتعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بينهما على مختلف الأصعدة.

وتأتي زيارة القطان إلى إثيوبيا في إطار مشاركته في القمة الأفريقية الـ33 لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية، يومي 9 و10 فبراير/شباط الجاري بأديس أبابا.



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وديسمبر/كانون الأول الماضي، زار أحمد بن عبدالعزيز قطان أديس أبابا، على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية لإثيوبيا استغرقت 3 أيام لتعزيز التعاون بين البلدين.

وجددت الحكومة السعودية، وقتها تأكيدها على دعم الجهود المبذولة لدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها إثيوبيا.

وجاءت زيارة الوفد السعودي وقتها بعد زيارة وفد إثيوبي رفيع المستوى، برئاسة وزير المالية أحمد شيدي للرياض استغرقت يومين.

وخلال الزيارة سلم "برو" رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

والعام الماضي، لعبت السعودية والإمارات، دوراً كبيراً في إتمام سلام تاريخي بين إثيوبيا وإريتريا أنهى نزاعاً استمر لسنوات.