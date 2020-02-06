هواوي: الأمن السيبراني هو مفتاح التسارع الاقتصادي السعودي

2020-02-06

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قال آندي بوردي، كبير مسؤولي الأمن الإلكتروني في هواوي بالولايات المتحدة، إن الثقة في الأمن السيرباني هو مفتاح التسارع الاقتصادي في المملكة.

ويأتي ذلك في الوقت التي تسعى فيه المملكة لنشر خدمات الجيل الخامس، حيث بدأت الصناعات بالفعل في الاستفادة من القفزات الرائعة في التقنية وهذا يسهل التطبيقات الجديدة للذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء (IoT)، والواقع المعزز والواقع الافتراضي، وخدمات جديدة في مجالات مثل النقل والرعاية الصحية والخدمات المصرفية.

وقال موقع AMEinfo إن تفوق المملكة في مجال الأمن السيبراني هو أحد الأسباب التي دفعت هواوي إلى إطلاق العديد من مراكز الابتكار المشتركة في المملكة، حيث جاءت في المرتبة 13 عالميًا والأولى في العالم العربي في مؤشر الأمن السيبراني العالمي للأمم المتحدة في عام 2018.

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ومن أجل الدعوة إلى وضع معايير موحدة تدعم تخفيف مخاطر الأمن السيبراني، انضمت هواواي إلى كبار قادة الحكومة والأعمال والأكاديميين في المملكة هذا الأسبوع في المنتدى العالمي للأمن السيبراني بالرياض.

وأشاد بوردي بجهود الهيئات الحكومية في المملكة لتحسين قدراتها في مجال الأمن السيبراني والبحث عن تعاون دولي، مؤكدًا على أن هواوي التزمت منذ فترة طويلة بمساعدة الشركاء في المملكة على مواجهة تحديات الأمن السيبراني مع بناء شبكات متطورة.

واليوم تخدم الشركة أكثر من 260 شريكاً محلياً في المملكة، ونحو 14 وزارة، وتوظف أكثر من 1000 شخص في مختلف المكاتب، وكانت هواوي أيضًا شريكًا مناسبًا لشركات الاتصالات في المملكة لتطوير شبكات 5G، مما ساعد على إطلاق أكبر شبكة تجارية 5G في المملكة في عام 2019.

علاوة على ذلك، تعمل الشركة عن كثب مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT) في مشاريع تطوير المواهب بما في ذلك مسابقة Huawei Middle East الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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