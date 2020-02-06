5 نصائح مهمة لصحة القلب

2020-02-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين مجموعة من النصائح المهمة للحفاظ على صحة القلب.

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وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، رجاءً لا تحرم قلبك من الأشياء التي يحبها:

الرياضة اليومية

الخضروات والفواكه

تقليل الملح

الوزن المناسب

برودة الأعصاب (الابتعاد عن التوتر والضغط النفسي)

يذكر أن خبراء الصحة يؤكدون أن الضغط والتوتر العصبي والنفسي من أخطر العوامل التي تؤثر سلبًا على صحة القلب فضلًا عن تسببها في ارتفاع ضغط الدم.

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