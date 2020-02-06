- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم 5 نصائح مهمة لصحة القلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
احذر التوتر والضغط النفسي
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين مجموعة من النصائح المهمة للحفاظ على صحة القلب.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، رجاءً لا تحرم قلبك من الأشياء التي يحبها:
- الرياضة اليومية
- الخضروات والفواكه
- تقليل الملح
- الوزن المناسب
- برودة الأعصاب (الابتعاد عن التوتر والضغط النفسي)
يذكر أن خبراء الصحة يؤكدون أن الضغط والتوتر العصبي والنفسي من أخطر العوامل التي تؤثر سلبًا على صحة القلب فضلًا عن تسببها في ارتفاع ضغط الدم.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر 5 نصائح مهمة لصحة القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.