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عقوبات تنتظر مخالفي تعليق السفر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة قررت المديرية العامة للجوازات تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى الصين، وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة لدى المملكة للوقاية من فيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى تطبيق عقوبات بحق المخالفين للقرار. كما أجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء استخدام كواشف مخبرية لاكتشاف فيروس كورونا الجديد في حال الاشتباه بالإصابة، وذلك بعد إخضاعها للدراسة. عقوبات المخالفين المواطن: تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية

المقيم: لن يسمح له بالعودة للمملكة اختبار اكتشاف كورونا أخذ عينة لعاب أو مسحة من الأغشية المخاطية للمريض لاستخراج الحمض النووي

بعد ذلك تستخدم تقنية جزئية تسمى (RT - PCR) للكشف عن الفيروس



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