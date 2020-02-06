إجلاء للبعثات التعليمية في بكين وهونج كونج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
انطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واهتمامها بسلامة المواطنين في الصين، تابعت وزارة التعليم ممثلة في المدارس السعودية بالخارج مع سفارة المملكة في الصين إجلاء طلبة ومعلمي المدرسة السعودية في بكين، وأعضاء البعثة التعليمية في هونج كونج وعائلاتهم، بسبب انتشار فيروس كورونا.
وتابع فريق العمل بالإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج، بتوجيهات من وزير التعليم، وصول الطلبة والمعلمين إلى أرض الوطن سالمين.
وتأتي عملية الإجلاء وتأمين وصولهم إلى أرض الوطن وتأمين كل الاحتياجات اللازمة لهم ولعائلاتهم على نفقة الدولة.
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