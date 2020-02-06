شكرا لقرائتكم خبر عن «تحت الملاحظة».. «الصحة» تكشف الحالة الصحية للهنديتين والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزارة، إنهما غادرتا الصين في تاريخ 12 يناير إلى الهند، ومكثتا هناك نحو 21 يوما، وهي أكثر من فترة حضانة الفيروس ولا توجد عليهما أي علامات مرضية، ولم تكونا في مدينة ووهان أثناء تواجدهما في الصين، وتم تسجيل دخولهما للمملكة بتاريخ 3 فبراير.
وأضافت: "بالتالي فإن دخولهما إلى المملكة بعد مكوثهما خارج الصين لأكثر من خمسة عشر يوما تم بصورة نظامية، إذ يمنع من كان في الصين خلال خمسة عشر يوما ماضية من دخول المملكة. ورغم ذلك فقد توجه فريق العزل الوبائي لمنزل الأسرة فورا وتم اخذ عينات للفحص المخبري وجاري العمل عليه".
وأكدت الوزارة أن الحالتين لا تستدعيا القلق حيث انتهت فترة الحضانة للفيروس قبل دخولهما للمملكة، وليس هناك أي علامات مرضية، ورغم ذلك فقد تم عمل الاحتياطات اللازمة.
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