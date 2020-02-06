شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص أرض بمساحة 17 مليون م² لإنشاء «الصناعية الثانية» بعسير والان نبدء بالتفاصيل

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير, تخصيص 17 مليون م² لإنشاء المدينة الصناعية الثانية بعسير التي تقع في مركز الحفاير (90 كيلومترا شمال غرب محافظة خميس مشيط).

جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسية في ديوان الإمارة.

وناقش سموه سُبل النهوض بالتنمية الصناعية في المنطقة، مستعرضاً أهم المشروعات الجاري تنفيذها في المدينة الصناعية ومراحل تطوير الخدمات الأساسية والبنى التحتية من أجل تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن الاستغلال الأمثل للمزايا الاستثمارية النوعية التي تتمتع بها المنطقة.

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وثمن مدير عام "مدن" حرص سمو أمير منطقة عسير ومتابعته للمشروعات الصناعية في المنطقة، وتوجيهاته السديدة التي ذللت الصعاب كافة، وتجاوز التحديات لتعزيز الاستثمارات الصناعية بالمنطقة، واستغلال ثرواتها للإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وسعيه لإرساء التنمية الشاملة وإيجاد الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المنطقة، مشيراً إلى أن التخصيص جاء ثمرة لجهود عدة جهات في مقدمتها إمارة المنطقة بالشراكة مع "مدن" وأمانة المنطقة وهيئة تطوير منطقة عسير، وغرفة أبها.

من جهته قدم سمو أمير منطقة عسير في ختام اللقاء شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على موافقة الوزارة وتخصيص أرض المشروع، مثمنا دور "مدن" كمساهم رئيس في الارتقاء بالصناعة السعودية بوصفها محوراً استراتيجياً لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة، منوهاً بأهمية التعاون من أجل تنمية القطاع الصناعي بمنطقة عسير.

مما يذكر أن تأسيس المدينة الصناعية الأولى في عسير يعود إلى عام 1990م على مساحة 2,7 مليون م²، وتشمل 157 عقداً صناعياً وخدمياً بين منتج وقائم وتحت الإنشاء، تتنوع بين الصناعات التحويلية والطباعة والمركبات والمقطورات والآلات والمعدات والمنتجات الصيدلانية والمواد الكيميائية ومنتجاتها وصناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المُكرّرة والمعدات الكهربائية والمنتجات الغذائية والمشروبات.