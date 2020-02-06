نجم كوت ديفوار السابق يتوقع تتويج الزمالك بدوري أبطال أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علق الإيفواري ديدييه زوكورا، لاعب توتنهام الإنجليزي السابق، على قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث قام النجم السابق لمنتخب كوت ديفوار بسحب القرعة إضافة للمهاجم الكونغولي شعباني نوندا.
وقال زوكورا في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية": "القرعة كانت قوية للغاية وأسفرت عن مواجهات عنيفة، كل الفرق قوية بلا استثناء وتتنافس على دوري أبطال أفريقيا".
وأضاف لاعب توتنهام السابق: "في كل عام البطولة تصبح أقوى وأفضل، أود ترشيح كل الفرق للفوز باللقب ولكن الزمالك المصري الأوفر حظا في ظل حصوله على اللقب في عديد من المرات".
وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عن مواجهات قوية للغاية، حيث يواجه الأهلي المصري نظيره صنداونز بطل أفريقيا، بينما يلتقي الرجاء المغربي مع مازيمبي الكونغولي.
ويلتقي الزمالك المصري مع الترجي التونسي، بينما يلاقي النجم الساحلي التونسي نظيره الوداد البيضاوي المغربي.
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