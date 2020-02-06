إجلاء الطلاب والمعلمين بالمدرسة السعودية في بكين

أجلت المملكة العربية السعودية طلبة ومعلمي المدرسة السعودية في العاصمة الصينية بكين وأعضاء البعثة التعليمية في هونج كونج وعائلاتهم؛ بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتأتي عملية الإجلاء انطلاقاً من حرص الحكومة السعودية واهتمامها بسلامة مواطنيها في الصين، والتوجيه بتأمين وصولهم إلى أرض الوطن على نفقة الدولة، وتأمين كل الاحتياجات اللازمة لهم ولعائلاتهم.

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في السياق، وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات للصين بما يسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا.

ووصف الرئيس الصيني شي جين بينغ الخطوة السعودية بأنها "تجسد عمق العلاقات بين البلدين"، متوجهاً بالشكر لخادم الحرمين الشريفين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الخميس، بالرئيس الصيني شي جين بينغ، أعرب خلاله، عن مشاركته للشعب الصيني مشاعر الألم نتيجة تفشي فيروس كورونا، وتعازيه لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في الصين إلى 563 بعد وفاة 73 حالة جديدة، فيما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض إلى أكثر من 28 ألف حالة داخل الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.