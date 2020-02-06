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جوارديولا يضع شرطا ساخرا لبيع دي بروين إلى ريال مدريد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله -

ديمة محمد

الخميس 2020/2/6 02:17 م بتوقيت أبوظبي

جوارديولا ودي بروين

وضع جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، شرطا لبيع نجم وسط فريقه البلجيكي كيفن دي بروين لفريق الإسباني. 

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، مازحا: "فلورنتينو بيريز يتوجب عليه أن يتصل بي هاتفيا إذا ما أراد ضم دي بروين".

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وانتشرت تقارير في الصحافة الإسبانية مؤخرا عن رغبة ريال مدريد برئاسة بيريز في التعاقد مع نجم منتخب بلجيكا.

وتستعد كتيبة بيب جوارديولا لمواجهة ريال مدريد في ثمن نهائي في مواجهتين حاسمتين خلال شهري فبراير ومارس على التوالي.

وفي الإطار نفسه تحدث جوارديولا عن آخر صدام له ضد ريال مدريد: "وقتها خسرنا 0-4 مع بايرن ميونيخ، أنا أتحمل كل اللوم في هذا اليوم".

وودع جوارديولا في موسمه الأول مع بايرن ميونيخ في 2013-2014 دوري الأبطال من نصف النهائي بالخسارة 0-5 من الميرينجي بمجموع المباراتين.

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