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شكرا لقرائتكم فيديو.. شاب يتطوع لتنظيم حركة السير بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بعد تعطل إشارة المرور بأحد الشوارع
متابعات الخليج 365 - الرياض
بعد تعطل إشارة المرور بأحد الشوارع تطوع شاب سعودي لتنظيم حركة المرور، عندما لاحظ تعطل الإشارة المرورية وعدم وجود رجال مرور في الموقع بأحد شوارع الرياض.
وأظهر مقطع فيديو متداول شابًا سعوديًا وهو يتولى تنظيم المركبات في أحد التقاطعات بمدينة الرياض، يقول مصور المقطع إنه طالب بجامعة الملك سعود، وإنه ظل ينظم حركة المرور في ظل تعطل الإشارة وعدم وجود رجال مرور لأكثر من ساعة.
وأشاد مصور المقطع بسلوك الشاب، مشيرًا إلى أن جميع أصحاب المركبات العابرين استجابوا وامتثلوا لتوجيهاته، ما جعل حركة السير تمضي بانسيابية تامة دون حدوث تزاحم للمركبات أو تعطل للطريق، داعيًا إلى تكريم هذا الشاب.
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