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شكرا لقرائتكم جامعة تبوك تحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة 7 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
حصلت جامعة تبوك على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة سبع سنوات من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
وأوضح مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي أن الجامعة وضعت أمامها أهدافًا وخططًا وبرامج لتحقيق أعلى معايير الجودة على المستويين المؤسسي والبرامجي.
مضيفًا إلى أن الجامعة سعت منذ بداية تأسيسها إلى نيل هذا الاعتماد والذي حققته بعد أن استوفت كافة شروط ومعايير الجودة للاعتماد الأكاديمي المؤسسي.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد يأتي بعد أن حققت الجامعة كافة المتطلبات والمعايير التي وضعها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والتي تشمل جوانب تعليمية وأكاديمية وإدارية وخدمية، إلى جانب المرافق والتجهيزات الحيوية.
ومنحت هيئة تقويم التعليم جامعة تبوك الاعتماد بعد زيارة استمرت لمدة أسبوع لفريق من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي، والتي سبقتها زيارات عديدة للتأكد من جاهزية الجامعة واكتمال خططها وسياساتها وإجراءاتها المؤسسية والأكاديمية.
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