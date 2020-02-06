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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض، القاهرة
أجرى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا أمس برئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.
وأعرب خلال الاتصال عن مشاركته شعب الصين الصديق مشاعر الألم نتيجة تفشي فيروس كورونا، معربا عن تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مشيرا إلى ثقة المملكة في قدرة الحكومة الصينية في التعامل مع آثار هذا الفيروس.
كما لفت إلى أنه وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشكل عاجل بتقديم مساعدات للصين بما يسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا.
من جهته أكد الرئيس الصيني أن لدى بلاده الخبرة الكافية للتعامل مع هذا الوباء ومعالجة آثاره، معبرا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه ودعمه القوي لمكافحة هذا الفيروس، الأمر الذي يجسد عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.
إلى ذلك بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برسالة خطية إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.
وتتضمن الرسالة تأكيد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع جمهورية مصر العربية إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري أمس وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يوجه بتقديم مساعدات عاجلة للصين لتجاوز آثار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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