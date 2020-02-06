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تشغيل كبائن في جبلي عرفات وثور لإرشاد الزائرين والمعتمرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة مكة المكرمة

شغلت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الكبائن الواقعة بجوار جبلي عرفات وثور اللذين يزورهما المعتمرون.

وكلفت الوزارة عددا من الدعاة للمباشرة فيها ليصل عدد ساعات عملهم في تلك المواقع إلى ما يزيد على 20 ساعة يوميا، يقومون فيها بتوجيه الزائرين وتعريفهم بهذه المواقع وتوضيح ما يتطلب توضيحه، وكذلك جرى تعميد بعض الموظفين للعمل في تلك الكبائن لتوزيع المطبوعات الإرشادية.

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وأشار الأمين العام للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية محسن الحارثي إلى أن تشغيل الكبائن في المواقع التي يقصدها المعتمرون يأتي بتوجيه ومتابعة من الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، المشرف العام للجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة، في ظل العناية بضيوف الرحمن والزائرين والحرص على أداء الرسالة المناطة بالوزارة لتحقيق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة.

من جهة ثانية عقدت اللجنة الإشراقية لمشروع قياس رضا الحجاج والمعتمرين حول مستوى الخدمات المقدمة في الحج والعمرة أمس اجتماعها الأول بجامعة أم القرى، تفعيلا لمذكرات التعاون التي وقعتها إمارة منطقة مكة المكرمة، ممثلة في وكالة شؤون الحج والعمرة مع جامعات المنطقة.

ورأس مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل الاجتماع الذي قدم خلاله معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بالجامعة التصور المقترح لتنفيذ المشروع، بحضور وكيل الجامعة الدكتور فريد الغامدي.

وينفذ المشروع الذي تشرف عليه إمارة منطقة مكة، معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بالجامعة، بالتعاون مع جامعات المنطقة، ويهدف إلى قياس رضا الحجاج والمعتمرين عن مستوى الخدمات المقدمة، ووضع رؤية علمية موحدة لتقييم الخدمة المقدمة.