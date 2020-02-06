معرض الفنون يجذب زوار مهرجان البن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الداير
جذب معرض «الفنون» زوار مهرجان البن السابع بمحافظة الداير بني مالك، والمقام حاليا بساحة الاحتفالات بحي العرقين.
وأوضحت المشرفة على المعرض سارة المالكي أن المعرض يحتوي على 62 عملا فنيا لنحو 50 فنانا وفنانة تنوعت ما بين الرسم والتصوير الفوتوجرافي والخط العربي، إضافة إلى فعاليات مصاحبة من رسم مباشر ومسابقات للرسم للأطفال والرسم على الجدارية.
وأفادت بأن المعرض يهدف إلى دعم المواهب في المنطقة، وتعزيز مشاركتهم في المهرجانات، للتعريف بما تحتضنه المحافظة من موروث تراثي وثقافي يبرز جمال الطبيعة، ويجسد زراعة البن فنيا وما يصاحبها من عادات وتقاليد.
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