كتلة هوائية شديدة البرودة تؤثر على المملكة و4 مناطق موعودة بالصفر المئوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرها أمس، بتأثر أجواء السعودية بحالة عدم استقرار على معظم المناطق، حيث يتوقع تأثير كتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة تصحب رياحا نشطة السرعة، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، خاصة خلال النهار على معظم المناطق.
وأشار التقرير إلى انخفاض درجة الحرارة على معظم مناطق السعودية، على أن تصل الصغرى إلى الصفر المئوي على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل، وتصل إلى ما دون الصفر من مساء الأحد، وتمتد لتؤثر في منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض والشرقية والمدينة المنورة، اعتبارا من مساء الاثنين المقبل.
حيث هطلت أمس الأول أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، كما شهد عدد من محافظات السراة ضبابا كثيفا أدى إلى انعدام الرؤية الأفقية، فيما حذرت الجهات الأمنية قائدي المركبات مرتادي الطرق الرئيسة إلى أخذ الحيطة والحذر وتوخي السلامة في مثل هذه الحالات.
سرعة الرياح
- الجوف والحدود الشمالية: 55 كلم في الساعة
- حائل والقصيم وتبوك والشرقية والرياض: 50 كلم في الساعة
- مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران: 45 كلم في الساعة
تأثير الحالة
- يبدأ من اليوم في مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك
- تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة
- لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات جبل اللوز وعلقان والظهر
- تعود الفرصة من مساء الأحد، وتمتد لتشمل أجزاء من الجوف والحدود الشمالية
- التوقعات تشير إلى استمرار الكتلة الهوائية الباردة حتى نهاية الأسبوع المقبل
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