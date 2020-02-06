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مدير تعليم مكة: أندية الحي محاضن للطلاب من الأفكار الضالة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور أحمد الزائدي، أهمية أندية الحي والنشاط الطلابي، كونها تحمي الطلاب من الأفكار الضالة والهدامة، وتصقل مواهبهم، وتساعدهم على إطلاق إبداعاتهم المتنوعة.

وأشار خلال تفقده عددا من أندية الحي الترفيهية التعليمية شملت نادي الحي بمدرسة الملك عبدالله، ونادي الحي بمدرسة الإمام البيهقي، ونادي الحي بمدرسة الإمام البخاري، إلى أن هذه الأندية تأتي في سياق الرعاية التي يلقاها التعليم، وما تحظى به من بذل وعطاء سخي وإنفاق كبير، وتهيئة مختلف السبل المادية التي تنهض بها وتحقق أهدافها التربوية السامية.

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واختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة أمس، مسابقات أندية الحي، وذلك بنادي الحي بثانوية الحسين بن علي.

وأوضح الدكتور أحمد الزائدي أن المسابقة تهدف إلى تعميق قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته، وترسيخ القيم الإسلامية والأخلاق الفاضلة في نفوس الطلاب، وتنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم وصقل مواهبهم.

وعبر عن سعادته بمشاركة أبنائه الطلاب في هذه المناسبة التكريمية السعيدة التي يستحقون عليها كل الشكر والتقدير لما قدموه من عطاءات متميزة، ومراكز متقدمة في هذه المنافسات التربوية الهادفة، معربا عن فخره واعتزازه بما شاهده من نماذج طلابية مشرفة تميزت بقدراتها الرائعة التي تعكس حقيقة نواتج التعلم التي ننشدها في تعليم مكة المكرمة.

وشارك في المسابقة 87 متسابقا من الطلاب أعضاء أندية الحي، شملت الخط العربي، الإلقاء، تنس الطاولة، ونفذت على مرحلتين: الأولى على مستوى أندية الحي التي يتأهل الفائزون فيها إلى المرحلة الثانية على مستوى الإدارة التعليمية.