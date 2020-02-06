شكرا لقرائتكم خبر

تأهيل 38 متدربا ومتدربة من فئة الصم بعسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبها

أنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، بالتعاون مع أحد المعاهد الأهلية المتخصصة خلال هذا الأسبوع تأهيل 38 متدربا ومتدربة من فئة الصم في أول دورة تدريبية مجانية مكثفة لهذه الفئة في مجال استخدام الحاسب الآلي في الأعمال المكتبية، بواقع 120 ساعة تدريبية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تمكين الشباب من مختلف الفئات ومنهم فئة الصم ودمجهم في المجتمع وسوق العمل، مبينا أن الدورة استمرت لمدة ثلاثة أشهر، وسيمنح المشاركون فيها شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأشار إلى أن الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بمنطقة عسير تضم حاليا نحو 150 متدربا ومتدربة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف التخصصات التقنية والمهنية المناسبة لهم.