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الشورى يناقش تقريري الطيران المدني والترفيه الأسبوع المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته التي يعقدها الاثنين المقبل على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي

1439 / 1440، في جلسة سابقة.

كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439 / 1440، في جلسة سابقة.

وخلال هذه الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي

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1439 / 1440، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته، إضافة إلى مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1439 / 1440.

ويصوت خلال الجلسة التي يعقدها الثلاثاء المقبل على توصيات اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1439 / 1440، في جلسة سابقة، وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

ويطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439 / 1440، في جلسة سابقة، ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن تقرير الوزارة.

وخلال هذه الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1439 / 1440، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

ويصوت خلال الجلسة التي يعقدها الأربعاء المقبل على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي

1439 / 1440، إضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1439 / 1440.