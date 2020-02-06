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وظائف عسكرية برتبة جندي في حرس الحدود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة لحرس الحدود (رجال)، على رتبة (جندي)، للتعيين عليها في مختلف مناطق السعودية.

وأوضحت أنه ستستقبل طلبات القبول عبر بوابة (أبشر - التوظيف) على تلك الوظائف، خلال الفترة من الأحد العاشرة صباحا بتاريخ 15 / 6 / 1441هـ، حتى الخميس العاشرة صباحا بتاريخ 19 / 6 / 1441هـ، على الرابط التالي www.jobs.sa.