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وظائف عسكرية برتبة جندي في حرس الحدود

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وظائف عسكرية برتبة جندي في حرس الحدود
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة لحرس الحدود (رجال)، على رتبة (جندي)، للتعيين عليها في مختلف مناطق السعودية.

وأوضحت أنه ستستقبل طلبات القبول عبر بوابة (أبشر - التوظيف) على تلك الوظائف، خلال الفترة من الأحد العاشرة صباحا بتاريخ 15 / 6 / 1441هـ، حتى الخميس العاشرة صباحا بتاريخ 19 / 6 / 1441هـ، على الرابط التالي www.jobs.sa.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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