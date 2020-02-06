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زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب جنوب لبنان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - بيروت

ضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجات على مقياس ريختر أمس جنوب لبنان.

وأوضح مسؤول الشبكة الزلزالية في المركز الوطني اللبناني للجيوفيزياء، رشيد جمعة، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن الزلزال الذي شعر به سكان العاصمة بيروت كان مركزه البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 60 كيلومترا من مدينة الناقورة.

يذكر أن هذا الزلزال يعد الثاني خلال أسبوعين في لبنان، إذ وقع الزلزال الأول في 24 يناير الماضي وشعر به سكان العاصمة، وكان مركزه تركيا.