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أمريكية تسجل رقما قياسيا جديدا لأطول رحلة فضائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - موسكو

غادرت رائدة الفضاء الأمريكية كريستينا كوتش محطة الفضاء الدولية أمس لتختتم بذلك مهمتها الفضائية بعد تسجيلها رقما قياسيا جديدا لأطول رحلة فضائية قامت بها امرأة.

وبدأت كوتش، التي أمضت 328 يوما في الفضاء، رحلة العودة إلى الأرض مع زميليها في الطاقم، الروسي ألكسندر سكفورتسوف، والإيطالي لوكا بارميتانو، على متن كبسولة سويوز روسية.

وكانت رائدة فضاء أمريكية أخرى تدعى بيجي ويتسون، سجلت الرقم القياسي السابق للإناث، بعد أن أمضت في الفضاء 289 يوما في 2017.