هتاف عنصري يحرم مراهقا من الملاعب 3 سنوات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن
تلقى مشجع لفريق بورنموث، عمره 17 عاما، عقوبة الحرمان من حضور مباريات كرة القدم لمدة ثلاثة أعوام مع غرامة مالية، إثر إدانته بترديد هتافات عنصرية خلال مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أمس أن العقوبة فرضت على المشجع الشاب إثر ترديد هتافات عنصرية ومسيئة خلال المباراة التي خسرها بورنموث أمام مضيفه توتنهام 2 / 3 في 30 نوفمبر الماضي، ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري، وجرى تغريم المشجع 55 جنيها إسترلينيا وإلزامه بدفع 21 جنيها إسترلينيا بمحكمة هايبري كورنر.
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