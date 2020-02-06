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اتحاد الكرة المصري: لا تأجيل للأهلي والزمالك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ القاهرة

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم عزمه إقامة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري في موعدها المعلن من قبل، وأنه ليس هناك أي نية لدى الاتحاد بتأجيل المباراة مرة أخرى.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للمسابقة يوم 24 فبراير الحالي، بعد 4 أيام فقط من لقائهما في العاصمة الإماراتية أبوظبي ضمن مواجهة السوبر المصري.

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وذكر اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي أمس، أنه ليس هناك ما يعوق إقامة المباراة في موعدها، في ظل التعاون التام مع جميع الجهات المعنية التي تبدي دائما تفهمها لرغبة وهدف الاتحاد من وراء انتظام المسابقة، وتأثير ذلك إيجابا على الكرة المصرية والمسابقة خلال الموسم الحالي والمقبل.

وطالب هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال لقاء تلفزيوني، بتأجيل المباراة إلى أجل غير مسمى.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 28 نقطة.