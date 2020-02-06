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قمة البوندسليجا بين ميونخ ولايبزج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

عندما تنطلق منافسات المرحلة الـ21 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، ستسلط الأضواء بشكل كبير على المواجهة المرتقبة بين بايرن ميونخ وضيفه لايبزج الأحد المقبل، والتي يتوقع أن يكون لها دور كبير في رسم ملامح الصدارة خلال الفترة المتبقية من الموسم.

ويتمتع بايرن ميونخ بثقة هائلة بعد أن حقق ستة انتصارات متتالية في الدوري عاد بها للصدارة، بينما تلقى لايبزج هزيمتين مقابل تعادل خلال آخر ثلاث مباريات له، وذلك في بطولتي الدوري والكأس.