القبعات الزرقاء تسقط 108 قتلى ومصابين بالنجف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - النجف
أفادت مصادر طبية في دائرة صحة النجف بأن 8 متظاهرين قتلوا، وأصيب أكثر من 100 آخرين في موجة اضطرابات شهدتها مناطق بين أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، ومتظاهرين وسط مدينة النجف (180 كلم جنوب بغداد).
وبحسب شهود عيان فإن أتباع الصدر الملقبين بأصحاب القبعات الزرقاء أجبروا المتظاهرين على مغادرة ساحة الصدرين بالقوة وإحراق خيم الاعتصام وطردهم إلى ساحة ثورة العشرين، بعد موجة عنف استخدم فيها الرصاص الحي الذي أوقع 8 قتلى وأكثر من 100 مصاب نقلوا إلى مستشفى الصدر والمستشفيات الأخرى في النجف لتلقي العلاج.
وذكر شهود عيان أن مسلحين من أتباع الصدر اعتقلوا الناشط المدني حسين النجفي، وعددا من الجرحى، فيما دعا نقيب أطباء النجف الحكومة إلى حماية الكوادر الطبية من قمع أصحاب القبعات الزرقاء واعتقال المصابين، في حين أكد الشهود أن الأوضاع الأمنية اتجهت نحو الهدوء وجرى الإعلان عن تعطيل الدوام بشكل رسمي في محافظة النجف أمس.
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