كندا تطالب بتسليم صندوقي الطائرة المنكوبة لفرنسا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مونتريال
طالبت كندا إيران بتسليم الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية التي اعترفت طهران بإسقاطها الشهر الماضي، وقضى فيها 176 شخصا، إلى فرنسا.
وقال وزير الخارجية الكندي فرانسوا شامبين، إنه أكد مجددا لنظيره الإيراني محمد جواد ظريف على طلب أوتاوا بالتحقيق في أسباب إسقاط الطائرة، وأشار إلى أنه دعا إلى «تحقيق شامل وذي مصداقية وشفاف» في سبب التحطم.
يشار إلى أن 57 كنديا و29 مقيما بها قتلوا بالطائرة.
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