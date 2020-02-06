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12 قتيلا من ميليشيات إيرانية في دمشق

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12 قتيلا من ميليشيات إيرانية في دمشق
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 12 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية، على خلفية القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق متفرقة غرب العاصمة السورية دمشق أمس.

وقال المرصد إن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع لقوات النظام والميليشيات الموالية لإيران في اللواء 91 التابع للفرقة الأولى في محيط الكسوة، واللواء 75 في محيط المقيلبية جنوب غرب دمشق، والمطار الزراعي جنوب أزرع في محافظة درعا، وضرب بطاريات دفاع جوي ومستودعات للأسلحة والذخائر، مما أدى لتدمير الكثير منها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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