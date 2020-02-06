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12 قتيلا من ميليشيات إيرانية في دمشق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 12 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية، على خلفية القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق متفرقة غرب العاصمة السورية دمشق أمس.

وقال المرصد إن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع لقوات النظام والميليشيات الموالية لإيران في اللواء 91 التابع للفرقة الأولى في محيط الكسوة، واللواء 75 في محيط المقيلبية جنوب غرب دمشق، والمطار الزراعي جنوب أزرع في محافظة درعا، وضرب بطاريات دفاع جوي ومستودعات للأسلحة والذخائر، مما أدى لتدمير الكثير منها.