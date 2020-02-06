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6 جهات تجتمع بغرفة مكة لمساندة رواد الأعمال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

جمعت غرفة مكة المكرمة بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والبنك الدولي 6 جهات متخصصة في دعم رواد الأعمال من صندوق الموارد البشرية، بنك التنمية، ريادة، جامعة أم القرى، وادي مكة، بادر، في الدورة التدريبية الأولى من نوعها، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وزيادة الشفافية وتذليل العقبات.

وأوضح أمين عام الغرفة المكلف المهندس عصمت معتوق أن الدورة التي استضافتها الغرفة لمدة يومين هدفت إلى تبادل المعلومات والخبرات بين الجهات الداعمة، وتطوير كيفية دعم ومساندة رواد الأعمال، بوضع تعريفات مشتركة حول مسرعات الأعمال.

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وأفاد مدير مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة وديع مليباري بأن الدورة تعد دورة عكسية لا تستهدف رواد الأعمال كما هي العادة، بل استهدفت جهات دعم رواد الأعمال، مبينا أن الدورة سهلت على الجهات الداعمة الاستفادة من بعضها بعضا من خلال وجودها تحت سقف واحد، والتعرف على مقدرات وخدمات كل منها الخاصة بالتمويل.

وبين المدرب الموفد من البنك الدولي فارس العلمي أن الدورة مصممة لمديري حاضنات الأعمال والمسؤولين عن بيئات الأعمال بشكل عام، والشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها، بحيث تستطيع رعاية وتسريع حاضنات الأعمال.

وقال مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بمكة المكرمة محمد جميل ناقرو: إن ريادة الأعمال تحتاج مثل هذه الورش التي تبين وتكشف عددا من الأفكار والمبادرات والجهود التي تضطلع بها الجهات ذات الصلة بدعم المشاريع الصغيرة.

وأبان المدرب المختص في تطوير ريادة الأعمال أيمن الأنديجاني أن الدورة هدفت إلى تمكين الموظف من ريادة الأعمال، وأثرت معارف مقدمي الخدمات لرواد الأعمال، ومنحتهم آفاقا أوسع في أعمالهم.