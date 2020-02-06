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لقاء مفتوح يكشف عن فرص واعدة في المجال الرقمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

نظمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في مبادرة المعرفة الرقمية «Think Tech» أمس، لقاء مفتوحا مع قائد القطاع العام وتحليل البيانات في شركة «ماكينزي» العالمية، المستشار نوفل خان، بحضور مسؤولي الوزارة ومنسوبيها، وبمشاركة الخبراء والمختصين في المجال الرقمي، بمقر الوزارة في العاصمة الرياض. وكشف اللقاء عن وجود فرص واعدة في المجال الرقمي في السعودية، خاصة للمنشآت الريادية الناشئة.

وتضمن اللقاء عروضا مرئية شملت عددا من المجالات ذات الصلة بالرقمنة، أبرزها: كيفية تسريع التحول الرقمي الشامل والاستفادة من مخرجات الثورة الصناعية الرابعة، بما يدعم تحقيق رؤية 2030 التي يعد التحول ممكنا رئيسا لتحقيق أهدافها الساعية إلى الوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

وأكد وكيل الوزارة لتنمية التقنية والقدرات الرقمية، الدكتور أحمد الثنيان، أهمية هذه اللقاءات لما توفره من معالم ورؤى جديدة، ودعم لعلاقات التعاون وتعزيز العلاقات التقنية الثنائية بين الخبراء والمختصين في السعودية ونظرائهم حول العالم، مبينا أن اللقاء يأتي كذلك في إطار سعي الوزارة لتحقيق استراتيجيتها الخمسية 2023، خاصة تلك المتعلقة بتسريع عملية التحول الرقمي، وتعزيز المحتوى المحلي.