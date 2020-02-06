السعودية | خبراء بالسعودية يناقشون إعداد طلاب الجامعات لسوق العمل

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جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك العديد من المتخصصين والخبراء السعوديين الرائدين في برنامج "الإعداد لوظائف المستقبل"، الذي عقد في مقر معهد الإدارة العامة يومي 4-5 فبراير بالشراكة بين سفارة الولايات المتحدة الأميركية ومعهد الإدارة العامة.
وشدد المشاركون خلال الاجتماع على حاجة طلاب الجامعات السعودية للبدء في التفكير والتخطيط لحياتهم المهنية في وقت مبكر للاستفادة من اتجاهات وفرص العمل الجديدة.
وقد تتضمن البرنامج استضافة عدد من الخبراء السعوديين في المجالات التالية: إدارة الأعمال والإدارة المالية والقانون وتكنولوجيا المعلومات، وقد تم تصميمه لمواصلة تطوير المواهب السعودية وتنميتها وتسليط الضوء على أهمية التعليم المهني والخدمات.
وتضمن البرنامج مناقشات مع عدد من الرواد السعوديين في عدة مجالات، بالإضافة إلى جلسات تعريفية وورش عمل حول كيفية دخول طلاب الجامعات إلى سوق العمل.
وخلال حفل الافتتاح شدد المسؤولون التنفيذيون والقادة السعوديون على حاجة الطلاب إلى تعزيز مهارة التفكير الناقد وإتقان اللغة الإنجليزية والمهارات الرقمية خلال سنواتهم الأكاديمية لاقتناص فرص عمل جديدة في القطاع الخاص.
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