شكرا لقرائتكم خبر عن هجومات كاسحة وعشرات القتلى وسقوط مناطق جديدة.. تطورات مفاجئة في جبهات القتال الجوف ومأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة عن مصرع العشرات أغلبهم من الحوثيين وجرح المئات من طرفي القتال، بعد فشل المليشيا الحوثية في الهجوم على مناطق تحت سيطرة الجيش الوطني بمحافظة الجوب شمال شرق العاصمة صنعاء .

وقالت مصادر محلية لـ “المشهد اليمني” مساء اليوم الخميس أن الاشتباكات مازالت مستمرة حتى الآن وبصورة عنيفة و أن الطيران نفذ ثلاث غارات جوية استهدفت محيط مفرق الجوف بالإضافة الى غارة رابعة على منطقة مصلوب الجوف.

وأكدت المصادر أن طيران التحالف العربي نفذ سلسلة غارات جوية لمساندة الجيش الوطني مع تجدد المواجهات بجبال مديرية الغيل الممتدة إلى جبال يام بمديرية نهم.

واضافت المصادر أن سلسلة غارات جوية استهدفت أيضا مناطق الإحتدام الأخرى بجبال مديرية الغيل الممتدة إلى جبال يام بمديرية نهم.

قد يهمك ايضاً:

هجومات كاسحة وعشرات القتلى وسقوط مناطق جديدة.. تطورات مفاجئة في جبهات القتال الجوف ومأرب



صادم لكل المغتربين والمقيمين.. السعودية تصدر قرار عاجل للمواطنين والوافدين.. المخالف سيطرد من المملكة



شغب وحرب شوارع في الرياض والشرطة السعودية تتدخل (فيديو)



نتنياهو يزور السعودية ويلتقي محمد بن سلمان .. ومفاجأة مزلزلة ستهز المملكة خلال الأيام القادمة!



أسد مفترس يهاجم حمار.. وحينما أوشك على افتراسه كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (فيديو صادم)



مذيعة MBC “لجين عمران“ تفاجئ الجماهير بإطلالة أنيقة مع هذا الرجل الأنيق داخل غرفة ضيقة!.. شاهد ماذا تفعل!



نانسي تتعارك مع رئيس دولة بعد رفضه مصافحتها (فيديو)



نبوءة خطيرة لمذيع الجزيرة فيصل القاسم عن أردوغان : هذه الكلاب ستعضك والضباع ستأكلك



Advertisements

صادم: لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند انتفاخ البطن



إذا شعرت المرأة أو الرجل بالحكة في هذه المناطق الحساسة من الجسم.. فقد تكون مصابا بالسرطان الشرجي (فيديو)

الكوبرا تلتهم مروض الأفاعي خلال ثوانٍ معدودة .. شاهد: كيف استهتر بها لكن كانت النهاية مفاجئة (فيديو)



مذيعة MBC “لجين عمران“ تثير الجماهير برفقة ابنتها جيلان في ظهور صـارخ.. أناقة تفوق الخيال!



إلى ذلك، أكدت مصادر عسكرية اليوم ان المعارك التي تدور بين قوات الجيش ومليشا الحوثي في المشجع بنهم ادت الى سيطرة قوات الجيش على عدد من المواقع الهامة .

وأضافت ان قوات الجيش تمكن من السيطرة في جبهة المشجع على تبة السوداء وعرين هيلان وتبة العلم حتى هذه اللجظة فما المعارك لازالت مستمرة بالاضافة الى جزء كبير من ركن جبل هيلان الإستراتيجي .

وأشارت الى قوات الجيش ما زالت تخوض معارك شرسة حتى هذه اللجظه للسيطرة على الحمراء التي تحرز فيها تقدما مع احتمال السيطره عليها قريبا .

وكان مراسل “المشهد اليمني ” في مأرب قال في وقت سابق ان قوات الجيش تمكنت اليوم من التقدم في عدة جبهات بالقرب من جبل هيلان الاستراتيجي وصرواح .

وأوضح ان القوات الحكومية تقدمت في ميسرة المشجح وميمنتها وتمكن من السيطره النارية على احد اهم المواقع في جبل هيلان ويسمى “الاريالات” وان مليشيا الحوثي تعرضت لخسائر في الارواح .

وأضاف إن الألغام والعبوات الناسفة حالت دون تمكن الجيش من دخول موقع ” الأريالات ” الذي اصبح تحت السيطرة النارية لقوات الجيش الوطني .

وأشار الى أن تقدم قوات الجيش ما يزال مستمرا في جبهة صرواح حيث تمكن الجيش من السيطرة الكامله على تبة الشايف الإستراتيجية .