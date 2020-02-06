شكرا لقرائتكم خبر عن صادم لكل المغتربين والمقيمين.. السعودية تصدر قرار عاجل للمواطنين والوافدين.. المخالف سيطرد من المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت السلطات السعودية، اليوم الخميس، قرار منع رسمي عاجل يخص المواطنين والأجانب في المملكة؛ تجنبًا لخطر قاتل يهدد دول العالم.

قد يهمك ايضاً:

هجومات كاسحة وعشرات القتلى وسقوط مناطق جديدة.. تطورات مفاجئة في جبهات القتال الجوف ومأرب



صادم لكل المغتربين والمقيمين.. السعودية تصدر قرار عاجل للمواطنين والوافدين.. المخالف سيطرد من المملكة



شغب وحرب شوارع في الرياض والشرطة السعودية تتدخل (فيديو)



نتنياهو يزور السعودية ويلتقي محمد بن سلمان .. ومفاجأة مزلزلة ستهز المملكة خلال الأيام القادمة!



أسد مفترس يهاجم حمار.. وحينما أوشك على افتراسه كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (فيديو صادم)



مذيعة MBC “لجين عمران“ تفاجئ الجماهير بإطلالة أنيقة مع هذا الرجل الأنيق داخل غرفة ضيقة!.. شاهد ماذا تفعل!



نانسي تتعارك مع رئيس دولة بعد رفضه مصافحتها (فيديو)



نبوءة خطيرة لمذيع الجزيرة فيصل القاسم عن أردوغان : هذه الكلاب ستعضك والضباع ستأكلك



Advertisements

صادم: لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند انتفاخ البطن



إذا شعرت المرأة أو الرجل بالحكة في هذه المناطق الحساسة من الجسم.. فقد تكون مصابا بالسرطان الشرجي (فيديو)

الكوبرا تلتهم مروض الأفاعي خلال ثوانٍ معدودة .. شاهد: كيف استهتر بها لكن كانت النهاية مفاجئة (فيديو)



مذيعة MBC “لجين عمران“ تثير الجماهير برفقة ابنتها جيلان في ظهور صـارخ.. أناقة تفوق الخيال!



وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن "المديرية العامة للجوازات"، قرَّرت تعليق سفر المواطنين والمقيمين في المملكة إلى الصين.

وأكدت "الجوازات السعودية"، أنه "سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف ذلك من المواطنين".

وبحسب المديرية، فإن قرار منع سفر المواطنين السعوديين والأجانب إلى الصين، يأتي في إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة لدى المملكة للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وفي ذات السياق، أكدت وزارة الصحة، في تغريدة على "تويتر"، أنه يتم تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.

وأضافت الوزارة: أنها "فحصت 3195 مسافرًا قادمًا من الصين عبر الرحلات المباشرة، و1116 مسافرًا عبر الرحلات غير المباشرة".

وكانت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أفادت بارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين إلى نحو 20 ألفًا، بينهم 3859 حالة حرجة، والوفيات إلى 563 شخصًا.