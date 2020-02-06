متسابق سعودي في رالي حائل يتوقف لإنقاذ حياة منافسه بعد أن ابتلع لسانه

سجل المتسابق السعودي في رالي حائل فئة سيارات نيسان 2020 فرحان محارب، موقفاً وصف بالإنساني والبطولي، عندما توقف لإسعاف الملاح محمد عناب مساعد المتسابق ماجد الأملح، الذي تعرض لحادثة أدت لابتلاعه لسانه، وكادت تودي بحياته.

وبحسب المصادر، أثناء مرور المتسابق فرحان المحارب، لاحظ تعرض ملاح منافسه السائق ماجد الأملح لإصابة، عندما طار معول حديد كان يستخدمه لرفع مركبة الأملح العالقة في الرمال، فضربه المعول في بطنه عندما تحرت المركبة فتسبب له بجروح في البطن وبلع اللسان، فتوقف المحارب وترجل عن سيارته، وتمكن في ثوان معدودات من إخراج لسان الملاح، وأجرى له تنفساً صناعياً حتى حضور مروحية الإسعاف.

من جانبها كافأت اللجنة المنظمة المتسابق فرحان المحارب على موقفه الإنساني بخصم مدة الـ50 دقيقة التي قضاها في إسعاف زميله من إجمالي زمنه في السباق، بينما عاقبت ماجد الأملح باستبعاده من المنافسة، بعد أن أكمل السباق دون مساعده عناب.