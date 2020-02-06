الكشف عن تفاصيل الاتفاق بين المملكة والكويت بشأن نفط المنطقة المقسومة

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل الاتفاق الذي تم توقيعه بين المملكة ودولة الكويت ، بشأن المنطقة المقسومة التي ظلت معلقة بين البلدين .

ووفقا لما نشرته ” عكاظ ” ، فقد تضمنت الاتفاقية قيام الشركة الكويتية بدفع نصف قيمة مرافق التصدير إلى شركة “شيفرون” السعودية خلال 3 أشهر من تقديم تقرير تقويم قيمتها من 3 بيوت خبرة، وتصبح بعد ذلك مرافق التصدير في ميناء سعود (الزور) مملوكة بالتساوي بين الشركتين السعودية والكويتية، وتصدر المواد الهيدروكربونية عبر مرافق التصدير، ويتقاسمان جميع الحقوق والتبعات.

فيما ستستمر شركة “شيفرون” السعودية في استخدام الأرض والمنشآت والمباني الإدارية والسكنية التي تبلغ مساحتها 700 ألف متر مربع الواقعة في منطقة الزور، مع إخلائها خلال 5 سنوات من تاريخ دفع دولة الكويت مبلغ التعويض للشركة، ثم تسلم المرافق لحكومة الكويت وتخلى شركة “شيفرون” من أية تبعات بما فيها التبعات البيئية.

وتضمن الاتفاق قيام شركة “أرامكو” برعاية مصالح المملكة في المنطقة الواقعة خارج الأميال البحرية الـ6 من المنطقة المغمورة المقسومة، فيما سترعى الشركة الكويتية لنفط الخليج مصالح الكويت في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.

وسترعى شركة شيفرون السعودية مصالح المملكة في المنطقة المقسومة ومنطقة الأميال البحرية الـ6 بموجب اتفاقية الامتياز المبرمة التي ستنتهي بنهاية ديسمبر 2046 .